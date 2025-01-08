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14:25, 8 января 2025Экономика

В Крыму допустили развитие событий по краснодарскому сценарию

Аксенов: ситуация с разливом мазута в Крыму может достичь масштабов ЧС на Кубани
Виктория Клабукова

Фото: Eric Thayer / Reuters

Ситуация с разливом мазута в Крыму может достичь масштабов чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае. Такое развитие событий допустил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Последствия разлива нефтепродуктов в Керченском проливе достигли полуострова. Хоть на данный момент значительного выброса мазута в Крыму не зафиксировано, в будущем ситуация может усугубиться, полагают в правительстве региона. «Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — предупредил Аксенов.

По подсчетам властей, с 21 декабря по 8 января было выявлено и ликвидировано 44 случая загрязнения. В целом за этот период было вывезено 265 тонн загрязненного грунта. К настоящему времени от мазута очищено 84 километра побережья. Аксенов призывает усилить работу всех служб и ведомств, а в случае необходимости — нарастить группировку сил и средств. По словам политика, в первую очередь нельзя допустить выброса нефтепродуктов на берег, ограничивая загрязнение морской акваторией.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

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