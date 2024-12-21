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16:02, 21 декабря 2024Россия

До восточной части Крыма добрался мазут с затонувших танкеров

Крымчан предупредили о выбросе в море и на берег мазута с затонувших танкеров
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: РИА Новости

На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале (восточная часть Крыма) произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

В очистке берегов, по его словам, задействовали силы МЧС (как федеральные, так и региональные), а также министерство экологии и резервы ресурсов Республики Крым и города Керчи. Для сбора пятен мазута в акватории направлены системы контроля бункеровки (СКБ) «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев», добавил Крючков. К очистке берега привлекли 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря. В них перевозили 9 тысяч тонн мазута. В результате аварии нефтепродукты попали на береговую линию, протяженность которой составила десятки километров. Накануне, 20 декабря, в Краснодарском крае заметили новые выбросы мазута. В МЧС сообщили, что всего от мазута предстоит очистить 54 километра берега Черного моря.

По данным Росморречфлота, причиной крушения стал шторм. В море, со слов источника РИА Новости, по предварительным оценкам попало порядка 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

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