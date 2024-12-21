МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани

МЧС: предстоит очистить от мазута 54 километра берега Черного моря на Кубани

Протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 километра. Об этом сообщило МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в Анапе нужно очистить 44 км береговой линии, а в Темрюкском районе — 10 км.

15 декабря произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суммарно суда перевозили 9000 тонн мазута. Нефтепродукты вынесло на береговую линию протяженностью несколько десятков километров.

20 декабря в Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута и загрязнение берега. Кроме того, водолазы обследовали часть танкера «Волгонефть 212». Они обнаружили «незначительный выход нефтепродуктов».