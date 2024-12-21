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12:24, 21 декабря 2024Среда обитания

МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани

МЧС: предстоит очистить от мазута 54 километра берега Черного моря на Кубани
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 километра. Об этом сообщило МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в Анапе нужно очистить 44 км береговой линии, а в Темрюкском районе — 10 км.

15 декабря произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суммарно суда перевозили 9000 тонн мазута. Нефтепродукты вынесло на береговую линию протяженностью несколько десятков километров.

20 декабря в Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута и загрязнение берега. Кроме того, водолазы обследовали часть танкера «Волгонефть 212». Они обнаружили «незначительный выход нефтепродуктов».

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