МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани

Протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 километра. Об этом сообщило МЧС России, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что в Анапе нужно очистить 44 км береговой линии, а в Темрюкском районе — 10 км.
15 декабря произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суммарно суда перевозили 9000 тонн мазута. Нефтепродукты вынесло на береговую линию протяженностью несколько десятков километров.
20 декабря в Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута и загрязнение берега. Кроме того, водолазы обследовали часть танкера «Волгонефть 212». Они обнаружили «незначительный выход нефтепродуктов».