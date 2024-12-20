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16:24, 20 декабря 2024Экономика

В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута и загрязнение берега
Мария Черкасова

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута и загрязнение берега, сообщает оперштаб региона в Telegram.

Речь идет об участке протяженностью около четырех километров у поселка Веселовка в Темрюкском районе и у заповедника «Большой Утриш» Анапы.

Также сообщается, что водолазы обследовали затонувшую часть танкера «Волгонефть 212», там обнаружили «незначительный выход нефтепродуктов», в этом районе моря установили боновые заграждения.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. Суммарно суда перевозили 9000 тонн мазута. В результате происшествия нефтепродукты вынесло на береговую линию протяженностью несколько десятков километров, от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.

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