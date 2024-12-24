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15:16, 24 декабря 2024Силовые структуры

СК возбудит дело из-за непринятия мер по ликвидации мазута на побережье Черного моря

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за непринятых мер с мазутом в Черном море
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Следователи возбудят уголовное дело из-за неприятия мер по ликвидации мазута на побережье Черного моря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в Telegram-канале Информационного центра СК России размещены обращения граждан о неприятии мер по устранению последствий экологической катастрофы в Анапе. В декабре в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, произошла утечка нефти в акваторию Черного моря.

Это происшествие привело к значительному загрязнению воды и почвы, а также массовую гибель флоры и фауны. Уборка мазута на береговой линии осуществляется неравнодушными гражданами, специальная техника не выделена и вывоз собранного не организован.

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