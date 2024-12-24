Роспотребнадзор выявил отклонение от норм в морской воде в российском курортном регионе

Роспотребнадзор выявил отклонение от норм в морской воде в Краснодарском крае

В морской воде в Краснодарском крае выявили отклонение от санитарно-химических норм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по российскому курортному региону.

Как рассказали в санитарной службе, специалисты ежедневно проверяют качество атмосферного воздуха, питьевой воды, а также изучают пробы из открытых водоемов. «По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, не соответствующие санитарно-химическим показателям», — заявили в Роспотребнадзоре.

В сообщении подчеркивается, что отклонений в образцах питьевой воды и атмосферного воздуха не выявлено.

Ранее стало известно, что наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов с танкеров оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе. Очищать грунт помогают сотни волонтеров и десятки машин техники.

15 декабря в Черном поре произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. На борту «Волгонефти-212» находились 13 человек, 11 из которых госпитализировали, одного спасти не удалось. На другом судне пострадавших нет.