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13:45, 15 декабря 2024Россия

В Керченском проливе терпят бедствие два танкера. Их напополам разрубили волны. Что стало с экипажем?

Два судна терпят бедствие в Керченском проливе, их разрубило волнами
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: gazeta.ru

В Керченском проливе, в нескольких километрах от берега, заметили два тонущих судна — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Известно, что на палубах уже около четырех часов находятся ожидающие помощи люди.

Сначала появилась информация о терпящем бедствие судне «Волгонефть-212», которое перевозило свыше четырех тонн мазута. Спустя час сообщили о тонущем танкере «Волгонефть-239».

Мощные волны пробили оба судна примерно в восьми километрах от берега. В данный момент на месте крушения организована спасительная операция. К танкерам направили спасательный катер. Согласно предварительным сведениям, на борту каждого судна находятся по 13 человек экипажа.

Кадр: Telegram-канал Mash

На помощь экипажам тонущих танкеров вылетел вертолет МЧС

Вертолет Ми-8 МЧС России был отправлен на помощь находящимся на тонущих танкерах людям.

Изначально спасатели получили сигнал бедствия от экипажа танкера «Волгонефть-212». Кроме того, из керченской бухты Камыш-Бурун к терпящим бедствие судам направили буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

Ми-8 МЧС России со спасателями «Крым-Спас» вылетел на место

представители МЧС России

К настоящему моменту с терпящих бедствие танкеров спасли восемь человек. Никто из спасенных и оставшихся на борту членов экипажа не пострадал.

Предварительной причиной крушения танкеров назвали шторм

Предварительной причиной крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» назвали шторм. Волны пробили корпуса обоих судов, после чего из-за возникшей трещины оба танкера фактически развалились на две части.

Кадр: Telegram-канал Mash

Как сообщает источник Telegram-канала «112», танкер «Волгонефть-212», который первым подал сигнал бедствия, постепенно идет ко дну. Экипаж судна к настоящему моменту был эвакуирован.

Судно «Волгонефть-212», по информации издания, следовало из Волгограда в порт Кавказа. Второе судно с припиской в Астрахани пока держится на плаву. С сильными повреждениями оно дрейфует по направлению к Тамани.

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