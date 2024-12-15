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13:25, 15 декабря 2024Россия

Восемь человек спасли с терпящих бедствие танкеров возле Керчи

Восемь человек спасли с терпящих бедствие танкеров «Волгонефть» возле Керчи
Алина Гостева
Алина Гостева

Стало известно о спасенных моряках с терпящих бедствие танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» возле Керчи. Соответствующую информацию публикует издание Baza в Telegram-канале.

В настоящий момент восемь членов экипажа забирают с потерпевших крушение судов с помощью прибывшего на место вертолета. Отмечается, что никто из них не получил травм.

Известно, что всего на танкерах находилось 27 человек и более восьми тысяч тонн мазута. Предварительно, крушение произошло после того, как волны разломили их пополам.

Ранее 15 декабря компания-судовладелец подтвердила, что в Керченском проливе произошло ЧП с одним из ее танкеров. Известно, что вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу.

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