Компания-судовладелец подтвердила ЧП с тонущим в Керченском проливе танкером

Судовладелец подтвердил, что в Керченском проливе тонет танкер «Волгонефть-212»

Компания-судовладелец подтвердила, что в Керченском проливе произошло ЧП с одним из ее танкеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

По данным руководства компании, в Керченском проливе тонет танкер «Волгонефть-212». На борту 13 членов экипажа и свыше четырех тонн мазута. Гендиректор компании рассказал, что выдвинулся на место ЧП, но пока не может ничего прокомментировать.

Ранее сообщалось, что волны разрубили пополам танкер «Волгонефть-212». На месте происшествия проводится спасательная операция.

