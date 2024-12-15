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13:00, 15 декабря 2024Силовые структуры

Компания-судовладелец подтвердила ЧП с тонущим в Керченском проливе танкером

Судовладелец подтвердил, что в Керченском проливе тонет танкер «Волгонефть-212»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: gazeta.ru

Компания-судовладелец подтвердила, что в Керченском проливе произошло ЧП с одним из ее танкеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

По данным руководства компании, в Керченском проливе тонет танкер «Волгонефть-212». На борту 13 членов экипажа и свыше четырех тонн мазута. Гендиректор компании рассказал, что выдвинулся на место ЧП, но пока не может ничего прокомментировать.

Ранее сообщалось, что волны разрубили пополам танкер «Волгонефть-212». На месте происшествия проводится спасательная операция.

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