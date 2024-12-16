Уголовную статью о крушении танкера в Черном море изменили. В чем предстоит разобраться следователям?

СК переквалифицировал статью о крушении танкера в Черном море на более тяжкую

Возбужденное после крушения нефтеналивного танкера «Волгонефть-212» у берегов Крыма в Черном море уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкий состав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении СК России по республике Крым и Севастополю.

Это решение было принято на фоне подтверждения того, что одному из членов экипажа судна не удалось выжить. Следователям предстоит разобраться в правонарушении, классифицируемом по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о деле крушения танкеров. Руководитель управления СК по региону Владимир Терентьев уже представил отчет о ходе расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Танкер «Волгонефть-212» подал первый сигнал бедствия утром 15 декабря спустя час после крушения, позже сигнал о запросе помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». По информации Росморречфлота, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции были направлены два буксира и два вертолета.

В сети появилась переговоров капитана с диспетчером

Ранее в СМИ появилась запись радиопереговоров капитана «Волгонефти-212» с диспетчером. Выяснилось, что капитан сообщил о поломке корпуса судна, а также заявил, что экипаж находится в спасательных жилетах. Он указал, что возможности спустить водоводы нет, и затребовал помощь.

В ответ диспетчер сказал, что спасательное судно «Меркурий» уже на подходе.

Экипаж собирайте, весь экипаж пусть будет готов к покиданию судна диспетчер

Позднее 11 членов экипажа «Волгонефти-212» были госпитализированы в медучреждения Анапы. Капитан судна Леонид В. пострадал сильнее всех — он наглотался воды с мазутом и потерял сознание, после чего серьезно ушиб позвоночник.

Спасение экипажа «Волгонефть-239» приостановили до утра 16 декабря. Основными причинами остановки операции стало ухудшение погодных условий, а также наступление темного времени суток. Спасатели надеются, что погода к утру нормализуется. Сейчас эвакуация вертолетом небезопасна, так как спасательную люльку сильно качает, силами небольших плавсредств эвакуировать людей также очень рискованно. При этом уточняется, что жизни экипажа ничто не угрожает.

Причиной крушения назвали погодные условия и переделку судов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал возможную причину крушения танкеров в Керченском проливе. Он рассказал, что к случившемуся могли привести опасные погодные условия. «Азовское море очень чувствительно к сильным ветрам, потому что оно мелкое, и волны, которые, скажем, [высотой] три метра возникают где-нибудь в море с большими глубинами — это ничего особенного, а на Азовском море — это катастрофа», — объяснил эксперт.

Telegram-канал «Подъем» узнал, что «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» были выпущены в 1969 и 1973 годах соответственно, но для современного использования их перепроектировали, вырезав среднюю часть. Именно по этому сварному шву и ударила буря, суда буквально развалились пополам.

Танкеры перевозили почти 9 тысяч тонн мазута. Доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил экологическую угрозу из-за разлива нефтепродуктов. По его словам, сильный ветер у побережья Крыма может увеличить зону распространения разлива горючего. Тогда на пляжах полуострова появится нефтяная пленка, а экосистема получит урон.