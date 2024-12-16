Появилась запись разговора капитана потерпевшего крушение танкера и диспетчера

«Известия» опубликовали запись разговора капитана «Волгонефти-212» с диспетчером

Запись разговора капитана танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе, и диспетчера, опубликовала газета «Известия».

На записи капитан сообщил о поломке корпуса судна, а также заявил, что экипаж находится в спасательных жилетах. Он указал, что возможности спустить водоводы нет, и обратился к собеседнику с просьбой о помощи.

«Экипаж собирайте, весь экипаж пусть будет готов к покиданию судна», — ответил диспетчер. Он уточнил, что спасательное судно уже на подходе.

15 декабря танкер «Волгонефть-212» подал сигнал бедствия, на его борту находились 13 человек. На помощь судну был направлен спасательный буксир «Меркурий». Позже стало известно о повреждении второго судна, «Волгонефть-239», на борту которого присутствовали 14 граждан и груз нефтепродуктов.