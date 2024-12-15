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17:27, 15 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил доложить о деле крушения танкеров в Керчи

Бастрыкин поручил доложить о расследовании крушения в Керченском проливе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о деле крушения двух танкеров у берегов в Керчи, об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Руководитель главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев представил отчет о ходе расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия.

До этого президент России Владимир Путин распорядился организовать спасательные работы в Керчи после бедствия с двумя танкерами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Предполагалось, что причиной крушения танкеров в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа.

15 декабря танкер «Волгонефть 212» подал сигнал бедствия, находясь в Керченском проливе, на его борту находились 13 человек. На помощь судну был направлен спасательный буксир «Меркурий». Позже стало известно о повреждении второго судна, «Волгонефть 239», на борту которого присутствовали 14 граждан и груз нефтепродуктов.

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