Оценена экологическая угроза из-за разлива нефти после крушения танкеров в Керчи

Доцент Лучак: разлив нефти из-за ЧП с танкерами в Керчи угрожает животным

Доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил экологическую угрозу из-за разлива нефти после крушения танкеров в Керченском проливе. Его комментарий публикует ТАСС.

По словам эксперта, сильный ветер у побережья Крыма, где потерпели бедствие суда, может увеличить зону распространения разлива горючего. В данном случае на пляжах появится нефтяная пленка и экосистеме будет нанесен урон.

При этом отмечается, что опасность грозит особо охраняемым природным территориям. Так, судя по полученным данным, ЧП произошло между мысами Опук и Такиль. Известно, что в указанном месте находятся Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». «Попавшая на берег пленка угрожает не только туристической привлекательности пляжей, но и животным и птицам — обитателям этих территорий. В этом районе очень много птиц, и они могут пострадать [из-за нефтяной пленки]», — пояснил специалист.

В свою очередь, эколог Сергей Грибалев в интервью изданию «Подъем» заявил, что в настоящее время в Крыму есть ресурсы для ликвидации последствий, однако успех будет зависеть от погоды.

«Погодные условия не самые благоприятные. Зимой сильные порывы ветра — они затрудняют работу ликвидаторов, и загрязнение может разметать по акватории. Четыре тысячи тонн — это, конечно, очень много. Я надеюсь, что продукты, которые попадут в акваторию, удастся быстро локализовать», — указал он.

Ранее стало известно о нарушениях в работе терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров. По факту ЧП в акватории Черного моря российские следователи возбудили два уголовных дела. Позже одно из них переквалифицировали на более тяжкий состав.