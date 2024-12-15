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15:13, 15 декабря 2024Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело из-за крушение танкеров в акватории Черного моря

Следствие возбудило дело после крушения танкеров в Керченском проливе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Российские следователи возбудили два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» у берегов Крыма. Об этом в воскресенье, 15 декабря, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи намерены оценить действия экипажа в сложных метеорологических условиях, а судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.

Танкер «Волгонефть-212» у берегов в Керчи подал первый сигнал бедствия около девяти утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239».

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