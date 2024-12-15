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15:39, 15 декабря 2024Россия

Стало известно о нарушениях в работе терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров

Моряк Глушак: танкеры «Волгонефть» не должны работать зимой и выходить в море
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Председатель отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак сообщил, что нефтеналивные танкеры «Волгонефть» не предназначены для работы зимой, а также должны ходить в реках, а не в морях. О таком нарушении он рассказал в беседе с «Известиями».

Он также уточнил, что на борту судов могли отсутствовать гидрокостюмы. «В союз моряков никто не звонил и не обращался»,— добавил он.

По факту ЧП в акватории Черного моря российские следователи возбудили два уголовных дела. Позже одно из них переквалифицировали на более тяжкий состав.

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