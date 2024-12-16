СК изменил статью о крушении танкера в Керчи на более тяжкую

СК изменил статью УК о крушении танкера в Черном море на более тяжкую

Возбужденное после крушения танкера «Волгонефть-212» у берегов Крыма уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкий состав. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) России по республике Крым.

Утверждается, что это решение было принято на фоне подтверждения смерти одного из членов экипажа судна. Отныне к нарушению правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта добавилась статья УК РФ о смерти человека по неосторожности.

До этого глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о деле крушения двух танкеров у берегов в Керчи. Руководитель главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев представил отчет о ходе расследования обстоятельств чрезвычайного происшествия.

15 декабря танкер «Волгонефть-212» подал сигнал бедствия, на его борту находились 13 человек. На помощь судну был направлен спасательный буксир «Меркурий». Позже стало известно о повреждении второго судна, «Волгонефть-239», на борту которого присутствовали 14 граждан и груз нефтепродуктов.