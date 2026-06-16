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10:49, 16 июня 2026Бывший СССР

Зеленский и Буданов оказались на грани разрыва отношений

«РБК-Украина»: Отношения Зеленского и Буданова оказались на грани разрыва
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Отношения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оказались на грани разрыва. Об этом изданию «РБК-Украина» рассказал анонимный источник.

«Они не совпадают темпераментами, своей эмоциональной натурой. Потому когда они относительно мало общались, не шли друг другу эмоционально на какие-то уступки, то было сложно», — сказано в материале.

По информации издания, не так давно между Зеленским и Будановым состоялся разговор, в ходе которого были подняты и решены все конфликтные вопросы. При этом некоторые собеседники «РБК-Украина» считают масштабы противоречий преувеличенными.

Ранее журналисты опубликовали кадры, снятые в рабочем кабинете Буданова. На его столе лежало множество книг и документов, среди них выделялся красный блокнот, на обложке которого большими черными буквами написано «Список пидорасов 2026».

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы в этом списке может оказаться и сам украинский лидер. Депутат допустил, что на фоне разжигающегося коррупционного скандала Буданов может рассматривать себя как кандидата в президенты Украины.

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