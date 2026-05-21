Депутат Чепа: В списке Буданова может оказаться и сам Зеленский

В красном «Списке пидорасов» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может оказаться и сам украинский лидер Владимир Зеленский, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Эти заявления Буданова возможны как определенная борьба за президентство. Мы помним, что какое-то время рейтинг [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного был выше рейтинга Зеленского. Его отодвинули в Лондон. Буданов же стал набирать на террористических атаках популярность, [будучи главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины]. Зеленский отодвинул его от ГУР и взял над ним контроль, дав ему должность около себя», — напомнил Чепа.

Депутат допустил, что на фоне разжигающегося коррупционного скандала Буданов может рассматривать себя как кандидата в президенты Украины.

Поэтому я думаю, что в списке у Буданова может оказаться и сам Зеленский Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее Буданов заявил, что украинцы должны любить свою страну, чтобы не попасть в его красный список. При этом он не стал раскрывать, кто уже в него внесен. Но отметил, что он постоянно пополняется.

