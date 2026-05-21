16:55, 21 мая 2026

Россиянин выиграл более миллиона рублей на переходном матче РПЛ

Владислав Уткин
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Россиянин выиграл более миллиона рублей на переходном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Акрон». Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 600 тысяч рублей с коэффициентом 1,98 на победу «Акрона». Тольяттинцы выиграли со счетом 2:0, это принесло игроку 1 188 000 рублей.

В параллельном стыковом матче махачкалинское «Динамо» победило «Урал» со счетом 1:0. Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая.

Ранее букмекеры определили фаворита в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль» — «Каролина». Аналитики считают фаворитом в этом противостоянии «Каролину», несмотря на то, что она проиграла «Монреалю» четыре последних матча подряд. Поставить на выход «Харрикейнз» в финал можно с коэффициентом 1,38. Успех «Монреаля» оценивается с котировкой 3,05.

