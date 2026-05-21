Россия
17:48, 21 мая 2026Россия

В Госдуме объяснили заявление Буданова о «господстве» над Россией

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что Украина должна господствовать над Россией, говорят о его планах по участию в предвыборной гонке. Так заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил цель заявления чиновника в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Буданов заявил, что Украина является преемницей Руси и якобы должна господствовать над Россией. Более того, он обвинил россиян в «краже» украинской истории. Глава офиса Владимира Зеленского отметил, что украинцы «добровольно отдали» значительную часть собственного исторического наследия, которое приватизировала Россия.

«Начинается, скорее всего, предвыборная президентская борьба. Скорее всего, Буданов понимает, что Зеленскому сложно сегодня с коррупционным скандалом», — сказал Чепа.

По его словам, Зеленский может не пойти на выборы из-за запрета, который на него наложат из-за коррупционного скандала в стране. Буданов, в свою очередь, делает подобные заявления для того, чтобы набрать себе политические очки. Депутат также указал, что Россия не даст господствовать над собой. «Все это смешно, все понимают абсурдность таких заявлений, это популизм», — заключил Чепа.

До Буданова единственной законной наследницей Киевской Руси Украину называл и Зеленский. Похожее заявление он делал до начала спецоперации: тогда украинский политик подчеркнул, что России не стоит претендовать на наследство Киевской Руси, так как русские являются «двоюродными племянниками» украинцев.

