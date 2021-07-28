Зеленский назвал украинцев и русских «очень дальними родственниками»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление ко Дню крещения Руси, в котором назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками»

Материалы по теме «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть? Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?

По его мнению, России не стоит претендовать на наследство Киевской Руси, поскольку русские являются «двоюродными племянниками»

«И [нельзя] пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров (...) Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», — заявил Зеленский.

Комментируя заявление президента, украинский журналист Юрий Ткачев отметил, что Зеленский прекрасно научился публично унижать людей, приведших его к власти. «Мнение 40 процентов граждан Украины и 35 процентов избирателей его политической силы, считающих, что русские и украинцы — это один народ, для него не стоит и говна», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показывают, что идею единства украинцев и русских поддерживают 41 процент граждан Украины. При этом жители восточных регионов чаще считают тезис о единстве народов верным — 60 процентов, нежели западных — 30 процентов.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, в ней затрагиваются вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.