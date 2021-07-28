Зеленский назвал украинцев и русских «очень дальними родственниками»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление ко Дню крещения Руси, в котором назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками»
По его мнению, России не стоит претендовать на наследство Киевской Руси, поскольку русские являются «двоюродными племянниками»
«И [нельзя] пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров (...) Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», — заявил Зеленский.
Комментируя заявление президента, украинский журналист Юрий Ткачев отметил, что Зеленский прекрасно научился публично унижать людей, приведших его к власти. «Мнение 40 процентов граждан Украины и 35 процентов избирателей его политической силы, считающих, что русские и украинцы — это один народ, для него не стоит и говна», — написал журналист в своем Telegram-канале.
Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показывают, что идею единства украинцев и русских поддерживают 41 процент граждан Украины. При этом жители восточных регионов чаще считают тезис о единстве народов верным — 60 процентов, нежели западных — 30 процентов.
12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, в ней затрагиваются вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.