Россия
 
Последние новости
Путин заявил о ненужности Донбасса Украине
Кладоискатель напал на след потерянного конвоя с сокровищами нацистов
Раскрыта многолетняя тайна загадочного сияния на Юпитере
Свердловский губернатор возмутился отсутствием рабочих на мосту с пробкой
Ведущая Первого канала рассказала о попадании на телевидение
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова развелась с мужем-оператором
Россиянин обратил внимание на памятник «отвернувшемуся» от партии Ленину 
Путин заявил о готовых заживо сжигать людей в Крыму последователях бандеровцев
Акции компании Брэнсона рухнули после его полета в космос
Путин оценил объем экономии Украины на российском газе
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин напомнил «отдавшим Украину под внешнее управление» о 1918 годе

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин напомнил «отдавшим Украину под внешнее управление» об аналогичном решении в 1918 году. Об этом он написал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте президента.

Российский лидер отметил, что «те, кто сегодня отдал Украину под внешнее управление, должны помнить, что аналогичное решение в 1918 году стало роковым для правящего режима».

«При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведен гетман П. (Павел — прим. «Ленты.ру») Скоропадский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом», — отмечается в статье.

Выход статьи Путина об историческом единстве русских и украинцев был анонсирован на прямой линии президента 30 июня. Материал размещен 12 июля и доступен на русском и украинском языках.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем
Статью Путина о единстве русских и украинцев выпустили на украинском языке