Президент России Владимир Путин напомнил «отдавшим Украину под внешнее управление» об аналогичном решении в 1918 году. Об этом он написал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте президента.

Российский лидер отметил, что «те, кто сегодня отдал Украину под внешнее управление, должны помнить, что аналогичное решение в 1918 году стало роковым для правящего режима».

«При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведен гетман П. (Павел — прим. «Ленты.ру») Скоропадский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом», — отмечается в статье.

Выход статьи Путина об историческом единстве русских и украинцев был анонсирован на прямой линии президента 30 июня. Материал размещен 12 июля и доступен на русском и украинском языках.