Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем

Президент России Владимир Путин назвал предвыборные обещания украинского лидера Владимира Зеленского о достижении мира враньем. Об этом глава государства написал в своей статье, доступной на сайте Кремля.
«Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала», — написал российский лидер.
Путин также заявил, что Москва открыта для диалога с Киевом по самым сложным вопросы. Однако для Москвы важно понимать, что Украина отстаивает свои национальные интересы, а не «обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы» с Россией.
Статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которую президент анонсировал во время недавней прямой линии, опубликовали в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.