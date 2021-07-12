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Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал предвыборные обещания украинского лидера Владимира Зеленского о достижении мира враньем. Об этом глава государства написал в своей статье, доступной на сайте Кремля.

«Основным пред­выборным лозунгом действующего президента было дости­жение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изме­нилось. А в чем-то ситуация на Укра­ине и вокруг Донбасса еще и дегра­дировала», — написал российский лидер.

Путин также заявил, что Москва открыта для диалога с Киевом по самым сложным вопросы. Однако для Москвы важно понимать, что Украина отстаивает свои национальные интересы, а не «обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы» с Россией.

Статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которую президент анонсировал во время недавней прямой линии, опубликовали в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.

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