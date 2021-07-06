Политолог оценил роль Медведчука во встрече Зеленского и Путина

Арест председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука является препятствием к встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Таким образом роль украинского оппозиционера в интервью «Ленте.ру» оценил политолог Станислав Белковский.

По его мнению, переговоры между президентами не состоятся до тех пор, пока Медведчук не будет освобожден. Белковский подчеркнул, что Зеленский рассчитывает «разменяться Медведчуком с Путиным». «То есть включить его в некий "обменный фонд", как это часто бывает на войне», — пояснил политолог.

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Белковский также отметил, что Зеленский использует Медведчука в качестве оправдания неспособности организовать встречу с российским президентом. «Встреча с Путиным, естественно, не является самоцелью. Для Зеленского скорее сейчас важно предъявлять украинскому обществу какие-то инициативы, часть из которых реализовать можно, а часть — заведомо нет. Но в этой "нереализации" инициатив будет виноват не он, с точки зрения преподнесения этого общественному мнению, а кто-то другой», — объяснил эксперт.

В этом же в интервью «Ленте.ру» Белковский раскрыл главную цель Зеленского до окончания срока полномочий. Политолог не исключил возможности проведения досрочных президентских выборов на Украине до 2024 года. При этом эксперт отметил, что Зеленский все больше выбирает в качестве ролевой модели в политике своего российского коллегу Владимира Путина.

11 мая офис генерального прокурора Украины сообщил, что Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Позднее Медведчука обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Его отправили под домашний арест.

