Зеленский объявил об окончании эпохи Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об окончании в стране эпохи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Трансляция большой пресс-конференции Зеленского доступна на странице офиса главы государства в Facebook.

Зеленскому напомнили, что перед выборами он обещал закончить сразу несколько эпох, и спросили, какая из них закончилась. Украинский лидер ответил, что это «эпоха Медведчука». Он добавил, что «сделано много шагов вперед» в борьбе с «эпохой коррупции».

«Санкционная политика. Начали работать и прокуроры, и СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»), и полиция. Сегодня были арестованы два основных вора в законе Днепропетровской области», — сказал Зеленский.

Сложнее всего, по его словам, покончить с «эпохой бедности».

Депутат Верховной Рады Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. По версии прокуратуры, его деятельность могла привести к смене Кремлем внешнеполитического курса Украины. Политик отправлен под домашний арест. Зеленский утверждал, что Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину и наносить разрушительный вред государственной безопасности.