Украинская прокуратура обжаловала домашний арест Медведчука

Офис генерального прокурора Украины обжаловал решение суда о домашнем аресте депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Об этом 18 мая сообщает «Интерфакс — Украина».

«Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривен», — сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора.

Ранее решение Печерского районного суда Киева отправить Медведчука под домашний арест обжаловали его адвокаты.

Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 21 мая, сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Медведчука, его жены и связанных с ними компаний в рамках расследования о финансировании терроризма.

11 мая прокуратура заявила, что Медведчук и еще один депутат Верховной Рады Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Позже выяснилось, что Медведчуку вменяют госизмену и нарушение законов и обычаев войны. Политика отправили под домашний арест.