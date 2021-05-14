На Медведчука надели электронный браслет

Полиция надела электронный браслет на депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, которого суд отправил под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщают «Українськi Новини».

«Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля», — рассказали в офисе генпрокурора.

Медведчук обязан постоянно носить браслет и не может отлучаться из дома.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчук и депутат Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Дома у Медведчука и в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прошли обыски.

Позже выяснилось, что Медведчуку вменяют госзимену и нарушение законов и обычаев войны.

На суде по мере пресечения прокурор заявил, что действия депутата могли привести к смене Кремлем внешнеполитического курса Украины. Сам подозреваемый называет свое дело попыткой остановить оппозицию.

Тарас Козак, по словам Медведчука, находится на лечении в Белоруссии