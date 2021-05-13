Появились подробности о местонахождении осужденного с Медведчуком депутата Рады

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук раскрыл подробности о местонахождении осужденного вместе с ним депутата Тараса Козака. По его словам, Козак в настоящее время находится на лечении в Белоруссии, передает «Интерфакс».

На вопрос журналистов о том, планирует ли его соратник возвращаться на Украину, Медведчук посоветовал задать этот вопрос лично депутату. Глава фракции добавил, что видел Козака после оглашения ему подозрения. По его словам, тот был возмущен таким решением.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что Козак уехал в Россию и не планирует возвращаться. Он также предположил, что депутат мог отправиться из России в другую страну на отдых.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. 13 мая суд вынес Медведчуку меру пресечения: его до 9 июля заключили под домашний арест.

Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.