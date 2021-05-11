СБУ раскрыла суть обвинений против Медведчука

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов раскрыл суть обвинений против председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тараса Козака. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Политика страны».

По словам руководителя спецслужбы, Медведчук мог передать данные о «секретном украинском военном подразделении» Козаку, который, в свою очередь, направил эту информацию российской разведке.

Политикам также вменили создание вербовочной сети посредством организации «Проминь», которая, по официальной информации, помогала украинцам с переездом в Россию для учебы или работы. «Но настоящая цель — создание инфраструктуры влияния в пользу РФ за счет трудовых мигрантов, которые едут с Украины в РФ», — считает Баканов.

Кроме того, как отметила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, Тарас Козак может быть причастен к перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму. По мнению гособвинения, эту деятельность следует трактовать как «однозначно антиукраинскую».

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ. Местонахождение самого политика пока неизвестно.