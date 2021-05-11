Украинские силовики начали обыск в офисе партии «Оппозиционная платформа»

Украинские силовики начали обыск в киевском офисе парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной Рады Илью Киву.

По его словам, следственные действия в здании начались днем и связаны с уголовным делом против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. «Что они пытаются там найти — я не знаю. Это часть элемента давления на Виктора Медведчука», — сказал Кива.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. В доме главы политсовета ОПЗЖ начались обыски.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной введения ограничений стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

До этого были заблокированы и прекратили вещание оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, связанные с Медведчуком. Персональные санкции также были введены в отношении Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».