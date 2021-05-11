СБУ пришла с обыском в дом Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Как отмечает издание, помещение не является основным жильем политика, он временно проживает там вместе с семьей, пока в основном доме на окраине Киева идет ремонт. Основания для проведения обыска пока неизвестны. Внешнее оцепление территории осуществляет спецподразделение «СБУ Альфа», отмечают источники.

Ранее украинская полиция и сотрудники прокуратуры провели серию обысков в охранной фирме «Шторм», которую связывают с семьей Медведчука. Силовики обосновали свои действия фактом «самовольного занятия земельного участка на острове» и снесли прилегающий к территории фирмы забор.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной введения ограничений стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

До этого были заблокированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, связанные с Медведчуком. Они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».