На Украине начались обыски в фирме Медведчука с применением авиации

Украинские силовики начали обыски в охранной фирме «Шторм», которую связывают с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.

По его словам, к штурму базы предприятия, расположенной на Трухановом острове в центре Киева, подключились спецназ МВД, сотрудники прокуратуры и авиация. «Вертолеты ведь тоже авиация», — пояснил Кузьмин. Он отметил, что под предлогом обыска к территории фирмы подогнали строительную технику, которая начала снос ограждений.

Как сообщается на сайте Национальной полиции страны, правоохранители действительно проводят следственные действия по факту «самовольного занятия земельного участка на острове», однако авиацию при этом не задействуют. «Привлечены сотрудники водной полиции и полка полиции особого назначения», — говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) провела серию обысков по делу о сепаратизме у сторонников общественной организации «Украинский выбор», которая также связана с Медведчуком. Его коллеги по партии назвали случившееся «запугиванием оппозиции» и «давлением на оппонентов» действующей власти.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной введения ограничений стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

До этого были заблокированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, связанные с Медведчуком. Они прекратили вещание. Персональные санкции ввели в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».