СБУ провела массовые обыски по делу Медведчука о сепаратизме

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит сразу в нескольких областях страны массовые обыски у граждан, некогда имевших отношение к общественной организации «Украинский выбор», которая связана с председателем политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом. После проведенных на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора" сегодня с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации», — написал депутат Ренат Кузьмин.

По его словам, людей, у которых проходят обыски, подозревают в сепаратизме, терроризме «и прочих, ставших уже традиционными в Украине преступлениях». «Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы в целях, далеких от задач уголовного судопроизводства», — считает Кузьмин.

26 марта сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины заподозрил в государственной измене трех членов объединения «Украинский выбор» за организацию и проведение референдума о статусе Крыма в 2014 году. Обыски в помещениях, связанных с общественным объединением, начались днем ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной введения ограничений стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

До этого были заблокированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, связанные с Медведчуком. Они прекратили вещание. Персональные санкции ввели в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».