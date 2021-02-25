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Стало известно о начале обысков и задержаний в офисе партии Медведчука

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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
Фото: SPUTNIK / Reuters

В офисе украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» силовики начали проводить обыски. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, в киевском офисе оппозиционной партии сейчас много спецназа. Представители силовых ведомств на месте также осуществляют задержания.

19 февраля против главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были введены санкции. Банковские активы его семьи были заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь Службы безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что это было сделано в рамках ведомства о финансировании терроризма в Донбассе.

Сам политик назвал введенные ограничения «торжеством беспредела». Он упрекнул Зеленского в переходе «нравственных границ» и пообещал продолжать политическую борьбу против президента и его партии.

Кроме того, под ограничения попали 19 компаний и еще семь физических лиц. Всем им заблокируют банковские активы, ограничат проведение торговых операций, приостановят исполнение экономических и финансовых обязательств, а также аннулируют лицензии на пользование недрами. Помимо этого, они не смогут принять участие в приватизации, выводить капиталы за границу и инвестировать за рубеж.

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