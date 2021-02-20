Медведчук назвал санкции против него торжеством беспредела

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал санкции, введенные против него, «торжеством беспредела, анархии и беззакония». Об этом в субботу, 20 февраля, пишет «Страна.ua».

«Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда», — сказал Медведчук.

По его словам, президент Владимир Зеленский «перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому» — жене Медведчука, телеведущей Оксане Марченко.

Депутат добавил, что не собирается бежать из страны. «Не дождутся! Борьба будет продолжена», — заявил Медведчук.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Медведчука и Марченко. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что это было сделано из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма.

Всего ограничительные меры ввели в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц. СНБО, в частности, наложил арест на долю Марченко в телеканале «1+1».