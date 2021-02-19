На Украине санкции против Медведчука назвали «актом политических репрессий»

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала введение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкций против главы ее политсовета Виктора Медведчука и членов его семьи «спланированным актом политических репрессий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно официальному заявлению, «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что данное решение вызвано желанием режима президента страны Владимира Зеленского «свети счеты с лидерами оппозиции». В сообщении подчеркивается, что никаких законных оснований для подобной «расправы» над оппозицией не имеется.

Помимо этого, представители партии пообещали, что сделают все, чтобы довести до конца процедуру по вынесению импичмента Зеленскому. Они добавили, что на данный момент это уже не вопрос «политических амбиций», а «жизни и смерти украинской демократии».

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины (СБУ) о финансировании терроризма.