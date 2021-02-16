В Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленскому

В Верховной Раде Украины начали собирать подписи за импичмент президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, передает «Страна.ua».

Кива назвал это историческим моментом.

ОПЗЖ инициировала процедуру импичмента Зеленского 4 февраля из-за закрытия телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату Тарасу Козаку. Глава политсовета партии Виктор Медведчук обвинил президента в установлении диктатуры.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов, после чего они прекратили вещание.

Президент Украины заявил, что санкции были введены в связи с четким обоснованием «финансирования из России и сотрудничеством с террористическими организациями».