Медведчук обвинил Зеленского в установлении диктатуры

Президент Украины Владимир Зеленский встал на стезю диктатуры и узурпации власти, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя решение о санкциях против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом он высказался в эфире «России 24», пишет ТАСС.

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По его словам, украинский лидер стал понимать, что рейтинг его партии «Слуга народа» снижается, пока есть телеканалы, показывающие правду о происходящем в стране. Именно поэтому, отметил Медведчук, Зеленский «пошел на эти крайне преступные действия, которые нарушают конституцию и действующее законодательство, действует вопреки здравой логике».

Ранее Медведчук назвал решение о санкциях против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne незаконным.

3 февраля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поприветствовал решение о блокировании указанных телеканалов. По его словам, они занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины, поскольку являются «инструментами пропаганды Кремля».

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканала «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».