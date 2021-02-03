Самолет Медведчука попал под украинские санкции

Власти Украины наложили санкции на самолет председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Под ограничительные меры также попал самолет депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, передает в среду, 3 февраля, УНИАН.

По данным источников в Службе безопасности Украины (СБУ), соответствующее решение было принято еще в прошлую пятницу. Из-за санкций самолеты не смогут заходить в воздушное пространство Украины, приземляться на ее территории и брать там на борт пассажиров.

Оба политика регулярно использовали самолеты для прямых перелетов в Россию. Они перерегистрировали транспортные средства в Молдавии после того, как были озвучены намерения США ввести санкции против Медведчука.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, а также депутата Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

Медведчук назвал происходящее зачисткой свободы слова «заокеанскими хозяевами» Зеленского.