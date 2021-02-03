Медведчук рассказал о зачистке свободы слова «заокеанскими хозяевами» Зеленского

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал решение о санкциях против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne незаконным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому за такое решение придется нести ответственность. «Это решение является абсолютно незаконным (...). Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения. Но за такие решения неизбежно придется нести ответственность», — заявил Медведчук.

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Политик считает, что Зеленский мечтает зачистить свободу слова, чтобы общение президента с украинцами проходило «на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему». Он добавил, что президенту все равно придется ответить гражданам на волнующие вопросы — о тарифах, вакцине, мире в Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом.

Ранее 3 февраля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поприветствовал решение о блокировании телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. По его словам, они занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины, поскольку являются «инструментами пропаганды Кремля».

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».