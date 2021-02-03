Глава Верховной Рады отказался поддержать санкции Зеленского против телеканалов

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и депутата Тараса Козака. Об этом сообщает «Корреспондент.net».

Разумков оказался единственным присутствующим на заседании членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, который не проголосовал за введение ограничительных мер. Глава Рады воздержался от голосования. Еще один участник СНБО находился в командировке.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов и Козака. Каналы прекратили вещание. В отношении депутата на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Ему также запрещен вывод капиталов за пределы страны.

Действия главы государства назвали политической расправой и узурпацией власти.