Санкции Зеленского против украинских телеканалов назвали узурпацией власти

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции против украинских телеканалов и депутата Тараса Козака актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте партии.

«Указ президента Украины [Владимира Зеленского] является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии», — заявили в партии. Также отмечается, что никакой указ главы государства не может прекратить работу телеканала без соответствующего решения суда.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также NewsOne. После его указа телеканалы прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».