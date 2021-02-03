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Украинский депутат прокомментировал санкции Зеленского против него

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Тарас Козак
Тарас Козак
Кадр видео: YouTube-канал «112 Украина»

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и владелец медиахолдинга «Новости» («112 Украина», ZIK, NewsOne) Тарас Козак прокомментировал санкции, введенные против него на пять лет президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что узнал о решении главы государства из новостей, его слова приводит «Страна.ua».

Козак назвал санкции незаконными, напомнив, что они могут вводиться со стороны Украины только «по отношению к иностранному государству, иностранному юрлицу, юрлицу, которое находится под контролем иностранного юрлица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».

«Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он не имеет права вводить такие санкции. Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний. Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех», — пояснил Козак.

По его словам, эти каналы показывали беспредел власти, «проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов» и «правду». «Это наступление на правду», — добавил он, отметив, что намерен не останавливаться и «бороться до конца».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также NewsOne. Персональные санкции введены и в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости» («112 Украина», ZIK, NewsOne). В отношении него сроком на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Помимо прочего, ему запрещен вывод капиталов за пределы Украины.

Предыстория: Зеленский ввел санкции против нескольких телеканалов
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