Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым

Верховная Рада Украины утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Никарагуа за открытие почетного консульства в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление поддержали 322 депутата.

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В августе 2020 года Никарагуа назначила почетного консула в Крыму. Им стал бывший представитель президента России в Крымском федеральном округе (ныне упразднен) Олег Белавенцев. Позднее стало известно, что в Крыму откроется и почетное консульство Никарагуа.

В ответ Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа, Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством. Он пообещал более «жесткие шаги» в отношении Никарагуа для защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Белавенцев до 2018-го он занимал пост представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, в феврале-марте 2014 года он принимал участие в организации референдума о статусе Крыма. По профессии он моряк и дипломат. РБК отмечал, что Белавенцев был близок к министру обороны России Сергею Шойгу.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией «аннексией». Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.