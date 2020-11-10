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В Крыму откроют первое после 2014 года иностранное консульство

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В Крыму откроется первое почетное консульство иностранного государства — Никарагуа, заявил постпред региона при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Его слова передает РИА Новости.

Консульство станет первым зарубежным учреждением подобного рода в Крыму. Участие в его открытии примет посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Никарагуа признала полуостров частью России в 2014 году.

Украина вскоре заявила о желании ввести санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму. Предложение поступило Совету национальной безопасности и обороны. Причиной для них стало назначение почетного консула Никарагуа в Крыму, которое, по мнению украинской стороны, не было с ней согласовано.

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