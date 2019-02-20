США анонсировали «конец режима» в Никарагуа

В США считают, что правлению президента Никарагуа Даниэля Ортеги скоро придет конец. Об этом советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон написал в среду, 20 февраля, на своей странице в Twitter.

«Режим Ортеги приговорил трех лидеров фермеров к 550 годам тюрьмы за их роль в протестах 2018 года, когда силы полиции Ортеги убили 300 активистов», — говорится в сообщении. Болтон добавил, что дни нынешнего никарагуанского президента «сочтены, и народ вскоре будет свободен».

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В июле 2018 года сообщалось, что США прорабатывают варианты влияния на ситуацию в Никарагуа, чтобы страна «вернулась к демократии». При этом указывалось, что возможность военного вмешательства не рассматривается.

Летом 2018-го в Никарагуа продолжались массовые антиправительственные протесты из-за реформы системы социального страхования. Они не прекращались и после остановки преобразований.

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