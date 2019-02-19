В США ополчились на людей Мадуро

Руководство американской нефтеперерабатывающей компании Citgo — дочерней структуры венесуэльской государственной PDVSA — отстранило от работы троих высокопоставленных сотрудников, близких к действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, пишет Reuters.

По данным агентства, уволенные сотрудники занимали в Citgo должности вице-президентов. Издание приводит их имена: Фрэнк Гигакс, Напмар Эскалон и Симон Суарес. 18 февраля их вывели из штаб-квартиры Citgo в американском Хьюстоне. При этом неизвестно, уволились ли они сами или были сняты с должностей против своей воли.

Отмечается, что все три уже бывших топ-менеджера были назначены главой PDVSA Асдрубалом Чавесом — двоюродным братом бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, умершего от рака в 2013 году. С прошлого года Асдрубал Чавес управляет компанией с Багамских островов после того, как власти США аннулировали его рабочую визу.

Ранее Хуан Гуайдо, в конце января объявивший себя временным президентом Венесуэлы вместо Мадуро, назначил шестерых новых членов совета директоров Citgo. Однако Верховный суд Венесуэлы признал решение незаконным и заблокировал его. Кроме того, банковские счета назначенных топ-менеджеров были заблокированы.

В конце января власти США разрешили Citgo работать на территории страны только при условии, что выручка компании будет направляться на счета Гуайдо и его сторонников и не будет доступна PDVSA.

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