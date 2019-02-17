Стало известно о заморозке счетов венесуэльских нефтяников в Газпромбанке

Российский Газпромбанк заморозил счета венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщает Reuters со ссылкой на источник в финансовой организации.

«Как вы понимаете, операции проводиться не могут», — добавил собеседник агентства. По его словам, такое решение принято из-за того, что в банке опасаются введенных в отношении PDVSA санкций США.

В самом Газпромбанке не ответили на запрос Reuters о комментарии.

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В феврале сообщалось о переводе счетов всех совместных предприятий с участием PDVSA в Газпромбанк. В российской организации это опровергли, но уточнили, что венесуэльская госкомпания действительно имеет в банке счета, которые были открыты несколько лет назад для взаимодействия с партнерами из РФ.

Нефтяная компания Венесуэлы с конца января находится под санкциями США. Ее зарубежные счета с экспортной выручкой были заблокированы, а работа американской дочерней компании Citgo оказалась под запретом. Ограничение обещали снять, если доходы будут аккумулироваться на заблокированных счетах, доступ к которым частично получил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали Россия, Иран и Турция; оппозиционера — США, признавшие его легитимным президентом, Канада, несколько государств Латинской Америки и более десяти стран Евросоюза.

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