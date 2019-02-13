Россия помогла Венесуэле обойти санкции США

Чтобы обойти санкции, введенные Вашингтоном, Бразилия для расчетов с Венесуэлой стала использовать счет в российском банке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на бразильскую прессу.

Таким образом страна оплачивает электроэнергию, поставляемую в бразильский штат Рорайма, расположенный на границе с Венесуэлой. Он является единственным регионом, который из-за географических особенностей не подключен к национальным сетям, а получает электричество из соседнего государства.

С конца прошлого года с оплатой счетов возникли сложности — после введения США очередных санкций многие банки стали блокировать финансовые транзакции, связанные с венесуэльскими госструктурами.

К декабрю 2018 года долг бразильской компании Eletronorte перед венесуэльской госкорпорацией Corpoelec достиг 40 миллионов долларов. Чтобы целый регион не остался без электричества, бразильская сторона нашла альтернативную схему оплаты. Название российского банка не раскрывается.

Потери Венесуэлы от санкций оцениваются в 350 миллиардов долларов. Впервые США и Евросоюз ввели их в 2013 году после того, как президентом страны стал Николас Мадуро. В дальнейшем они только продлевались и расширялись. Новый пакет санкций вступил в силу в конце января 2019 года после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Санкции включают в себя, в частности, блокировку американских активов государственной нефтяной компании PDVSA и долларовой выручки от поставок топлива.

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