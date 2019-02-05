Венесуэла столкнулась с нефтяной катастрофой

Венесуэла испытывает значительные сложности с экспортом нефти из-за наложенных на страну американских санкций, пишет The Wall Street Journal.

Издание приводит слова лидера нефтяного профсоюза Венесуэлы Луиса Эрнандеса, который называет сложившуюся ситуацию катастрофой. По его словам, у местной государственной нефтяной компании PDVSA не осталось возможностей и способов для поставок добываемой нефти за рубеж.

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У перебоев с экспортом сразу несколько причин. Главная из них — американские санкции. После того как в январе спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, США — основной покупатель венесуэльской нефти — перенаправляют все платежи его штабу.

В этой ситуации PDVSA накапливает нефть в хранилищах. Кроме того, компания испытывает дефицит квалифицированных кадров: работники с началом кризиса в стране начали уезжать на заработки за границу.

Еще одно затруднение связано с невозможностью закупать легкую нефть, необходимую для разбавления тяжелой венесуэльской. Ее поставщики отказываются сотрудничать с Каракасом из-за перебоев с оплатой.

В конце января США ввели санкции против Венесуэлы. Зарубежные счета PDVSA, на которых накапливается экспортная выручка, заблокированы, а работа ее американской дочерней компании Citgo оказалась под запретом. Он может быть снят при условии, что доходы Citgo будут аккумулироваться на заблокированных счетах, доступ к которым частично получил Гуайдо.

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